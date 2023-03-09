Полиция Колорадо закрыла расследование в отношении Джа Морэнта

Теги происшествия Мемфис НБА Джа Морэнт Баскетбол

Полицейское управление Глендейла официально заявило о закрытии расследования в отношении разыгрывающего «Мемфиса» Джа Морэнта.

«4 марта 2023 года полицейское управление Глендейла было предупреждено представителями СМИ о распространенном в Интернете видео, на котором известный игрок НБА поет и в течение нескольких секунд держит за приклад оружие, похожее на огнестрельное. В ходе расследования удалось установить, что инцидент произошел в Shotgun Willies, расположенном в городе Глендейл, в законные часы работы клуба.

Полицейскому управлению Глендейла не удалось найти возможную причину для предъявления каких-либо обвинений. При этом следует отметить, что в рассматриваемую ночь в управление не поступало обращений по поводу оружия в ночном клубе. Также не поступало никаких сообщений о беспорядках, ни граждане, ни посетители клуба не обращались с жалобами.

Следствие также пришло к выводу, что никому не угрожали огнестрельным оружием, на самом деле, огнестрельное оружие так и не было обнаружено. Хотя видео было достаточно тревожным, чтобы начать расследование, достаточных доказательств для предъявления обвинений в преступлении не было. В нашей системе правосудия все лица считаются невиновными, пока не доказано обратное», – говорится в заявлении.

Морэнт был отстранен «Мемфисом» как минимум на два матча после того, как был замечен с пистолетом во время прямого эфира в социальной сети

Джа Морэнт совсем слетел с катушек – показал всем пистолет в соцсетях. НБА планирует надолго оставить его вне игры

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10 комментариев

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Лужин
Так а что ему вменяют в вину? Оружие можно иметь легально в штатах, нет запрета на его ношение или демонстрацию в соц. сетях, он не стрелял из него, не угрожал им и ни на кого не направлял, так в чем его вина то? Выглядеть дураком- не преступление.
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Артур Хайбрахманов
Это потому, что на боку твоего пистолета написано «Муляж», а на боку моего пистолета написано «Дезерт Игл калибра 50», ловить здесь тебе нечего.
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BenchWarmer
Очевидно что не накажут, уже ведь был подобный случай, тоже в Денвере. Вспомните, Джамал Мюррей точно так же выкладывал свой ствол в социальных сетях, и что? и ничего..
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LBJ236
Пытаются отмазать... ну доиграетесь ребята, Джа со своими корешками будут чудить и дальше
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Король Лев
Вы ни понимаете это другое. Он приносит бабки и банить его , все равно, что , продавать товар и ещё доплачивать за него. Лига будет оправдывать его. Пока он приносит прибыль.
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demx
Может там у него зажигалка была, а не пистолет вообще )
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Никола Тесла
Логично, раз Джа пришел в участок без оружия, то и оружие не нашли.
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Сади Самедов
Так это получается Джа теперь не тру гангстер, а мамкин
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lecter666_destiny
Что и требовалось доказать. Чел ничего не делал в этом эпизоде,, его заклеймили ещё и Лысый любитель ГэСВ впаяет дискву.
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Антон
Пока стулом кому-нибудь не стукнет, ничего у него не получится.
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