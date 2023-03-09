Полиция Колорадо закрыла расследование в отношении Джа Морэнта

Полицейское управление Глендейла официально заявило о закрытии расследования в отношении разыгрывающего « » .

«4 марта 2023 года полицейское управление Глендейла было предупреждено представителями СМИ о распространенном в Интернете видео, на котором известный игрок НБА поет и в течение нескольких секунд держит за приклад оружие, похожее на огнестрельное. В ходе расследования удалось установить, что инцидент произошел в Shotgun Willies, расположенном в городе Глендейл, в законные часы работы клуба.

Полицейскому управлению Глендейла не удалось найти возможную причину для предъявления каких-либо обвинений. При этом следует отметить, что в рассматриваемую ночь в управление не поступало обращений по поводу оружия в ночном клубе. Также не поступало никаких сообщений о беспорядках, ни граждане, ни посетители клуба не обращались с жалобами.

Следствие также пришло к выводу, что никому не угрожали огнестрельным оружием, на самом деле, огнестрельное оружие так и не было обнаружено. Хотя видео было достаточно тревожным, чтобы начать расследование, достаточных доказательств для предъявления обвинений в преступлении не было. В нашей системе правосудия все лица считаются невиновными, пока не доказано обратное», – говорится в заявлении.

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