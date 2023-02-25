Томас Эртель пропустит около месяца из-за травмы

Разыгрывающий « » пропустит около месяца из-за проблем с коленом.

Об этом информирует телеграм-канал «Свободный агент».

Отмечается, что лидер «Зенита» не сыграет в «Финале четырех» Кубка России, который пройдет в Санкт-Петербурге с 17 по 19 марта.

Ранее сообщалось, что у 33-летнего француза диагностирован тендинит коленного сустава.

176:175 – вторая самая результативная игра в истории НБА! Дебют Уэстбрука за «Клипперс», два овертайма и камбэки «Кингз»

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