Томас Эртель пропустит около месяца из-за травмы

Теги травмы Зенит Кубок России Единая лига ВТБ Томас Эртель Баскетбол

Разыгрывающий «Зенита» Томас Эртель пропустит около месяца из-за проблем с коленом.

Об этом информирует телеграм-канал «Свободный агент».

Отмечается, что лидер «Зенита» не сыграет в «Финале четырех» Кубка России, который пройдет в Санкт-Петербурге с 17 по 19 марта.

Ранее сообщалось, что у 33-летнего француза диагностирован тендинит коленного сустава.

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1 комментарий

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Дмитрий9779
Плохо,здоровья Томасу,топ игрок.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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