Виктор Вембаньяма набрал 29 очков и 16 подборов в матче Кубка Франции с «Виллербаном»
Центровой «Метрополитана» Виктор Вембаньяма оформил дабл-дабл в матче 1/4 финала Кубка Франции с «Виллербаном»
Вембаньяма набрал 29 очков (10 из 23 с игры), 16 подборов и 3 блок-шота, что не спасло его команду от поражения со счетом 65:72.
19-летний француз считается главным кандидатом на выбор под 1-м номером на драфте НБА этого года.
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