Виктор Вембаньяма набрал 20 очков, 8 подборов и 6 передач в матче с «Блуа»

Теги НБА видео чемпионат Франции Метрополитан Виктор Вембаньяма Блуа Баскетбол

Центровой «Метрополитана» Виктор Вембаньяма продуктивно провел встречу чемпионата Франции с «Блуа» (77:78).

Вембаньяма записал на свой счет 20 очков, 8 подборов и 6 передач.

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