Чонси Биллапс: «Паоло Банкеро обращается с мячом, как разыгрывающий»

Теги Чонси Биллапс Орландо Портленд НБА Паоло Банкеро Баскетбол

Главный тренер «Портленда» Чонси Биллапс выразил восхищение игрой новичка «Орландо» Паоло Банкеро.

«Я поражен каждый раз, когда вижу, как он играет. У него огромная уверенность в себе, он набирает очки на всех трех уровнях. Он редко бросает трехочковые, но умеет и это.

Он очень большой. При этом он обращается с мячом, как разыгрывающий, что часто ставит вас в затруднительное положение, когда он выходит из-под пик-н-ролла. Он хорош на подборе. Он просто кошмарный соперник», – сказал Биллапс.

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