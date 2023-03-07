Чонси Биллапс: «Паоло Банкеро обращается с мячом, как разыгрывающий»

Главный тренер « » выразил восхищение игрой новичка « » .

«Я поражен каждый раз, когда вижу, как он играет. У него огромная уверенность в себе, он набирает очки на всех трех уровнях. Он редко бросает трехочковые, но умеет и это.

Он очень большой. При этом он обращается с мячом, как разыгрывающий, что часто ставит вас в затруднительное положение, когда он выходит из-под пик-н-ролла. Он хорош на подборе. Он просто кошмарный соперник», – сказал Биллапс.

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