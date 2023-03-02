Паоло Банкеро в феврале реализовал всего 3 процента трехочковых бросков

Новичок « » в феврале совершил 33 попытки из-за трехочковой дуги и реализовал только один бросок (3%).

Первый номер драфта-2022 за месяц сыграл 11 матчей, набирая в среднем 16,6 очка, 7,5 подбора и 3,3 передачи.

20-летний форвард «Мэджик» считается главным претендентом на награду лучшему новичку сезона. Его показатели в дебютном сезоне – 19,7 очка, 6,6 подбора, 3,6 передачи, 0,9 перехвата и 0,5 блок-шота в среднем за игру. Реализация бросков из-за дуги – 27,1.

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