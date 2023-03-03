Уокер Кесслер и Паоло Банкеро признаны новичками месяца в НБА

Теги Орландо НБА видео Юта Паоло Банкеро Уокер Кесслер Баскетбол

Центровой «Юты» Уокер Кесслер и тяжелый форвард «Орландо» Паоло Банкеро признаны лучшими новичками февраля в НБА.

Кесслер стал единственным среди новичков в феврале, кто набирал в среднем дабл-дабл за игру (10,6 очка и 11,4 подбора). Он стал вторым среди первогодок по блок-шотам (3,2).

Банкеро трижды за месяц набирал 20 и более очков. Его средние показатели – 16,6 очка, 7,5 подбора и 3,3 передачи.

На приз от Западной конференции также претендовали Малакай Брэнэм, Тари Исон, Джабари Смит, Киган Мюррэй и Джейлен Уильямс. От Востока – Джейден Айви и Беннедикт Матурин.

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5 комментариев

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Chris "Birdman" Andersen
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Джарен Джексон
Просто написано среди первогодок ) Джексон не первогодка
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DaniRMadrid
Ответ Chris "Birdman" Andersen
3.2 блока это второй результат? А первый у кого?)
Джарен Джексон
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Daff Rogers
Кесслер скорее всего второй во всей лиге по блокам. Потому что за в феврале больше блоков только у JJJ - 3.6
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711M
лучший новичок месяца с 3%?0_о
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-2
-2
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Chris "Birdman" Andersen
3.2 блока это второй результат? А первый у кого?)
0
0
0
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