Центровой «Юты» и тяжелый форвард « » признаны лучшими новичками февраля в НБА.

Кесслер стал единственным среди новичков в феврале, кто набирал в среднем дабл-дабл за игру (10,6 очка и 11,4 подбора). Он стал вторым среди первогодок по блок-шотам (3,2).

Банкеро трижды за месяц набирал 20 и более очков. Его средние показатели – 16,6 очка, 7,5 подбора и 3,3 передачи.

На приз от Западной конференции также претендовали Малакай Брэнэм, Тари Исон, Джабари Смит, Киган Мюррэй и Джейлен Уильямс. От Востока – Джейден Айви и Беннедикт Матурин.

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