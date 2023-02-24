Уэнделл Картер-младший стал автором победного добивания в матче с «Детройтом»

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Форвард «Орландо» Уэнделл Картер-младший исполнил победное попадание в матче с «Детройтом» (108:106).

Картер-младший добавил мяч в корзину после промаха Паоло Банкеро одновременно с сиреной при равном счете.

На счету Уэнделла 14 очков и 14 подборов.

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