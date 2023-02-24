Уэнделл Картер-младший стал автором победного добивания в матче с «Детройтом»

Форвард « » Уэнделл Картер-младший исполнил победное попадание в матче с « » (108:106).

Картер-младший добавил мяч в корзину после промаха одновременно с сиреной при равном счете.

На счету Уэнделла 14 очков и 14 подборов.

Какие рекорды Леброн будет бить дальше? Следующие мишени – Джордан, Мэджик и Шак

Новая цель Леброна – обойти Джордана по размеру состояния. Дистанция – около 1 миллиарда долларов