Уэнделл Картер-младший стал автором победного добивания в матче с «Детройтом»
Форвард «Орландо» Уэнделл Картер-младший исполнил победное попадание в матче с «Детройтом» (108:106).
Картер-младший добавил мяч в корзину после промаха Паоло Банкеро одновременно с сиреной при равном счете.
На счету Уэнделла 14 очков и 14 подборов.
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