Игорь Вольхин: «Приехали в Краснодар, чтобы взять реванш»

Форвард « » рассказал о настрое команды на матч Лиги ВТБ с « ивом-Кубань».

«Это важный матч для нас, потому что мы хотим гарантировать себе как минимум попадание в тройку по итогам регулярного чемпионата, а если турнирная ситуация позволит, то и улучшить свое положение. К тому же, в последней игре с «Локо» мы обидно упустили победу на последних секундах, поэтому приехали в Краснодар, чтобы взять реванш.

Такие матчи помогают набраться уверенности перед плей-офф, который тоже не за горами, поэтому будем делать все для победы», – заявил Вольхин.

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