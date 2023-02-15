Василий Карасев: «МБА находится в яме, из которой нужно выбираться»

Главный тренер МБА Василий Карасев после поражения от « ива-Кубань» (60:89) отметил спад в игре своей команды.

«Это совсем другой «Локо», чем та команда, с которой мы играли в первой части сезона. В первой половине мы действовали хорошо, но потом будто закончились силы, и команда просто встала.

Сейчас мы находимся в яме, из которой нужно выбираться. В чемпионате наступает пауза, постараемся перевести дух, но не стоит забывать, что сразу пять наших игроков поедет в сборную – для них никакого перерыва не будет», – заявил Карасев.

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