Премьер-лига. Женщины. МБА примет УГМК, курское «Динамо» – «Самару» и другие матчи

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В понедельник, 27 февраля, в рамках второго раунда регулярного чемпионата женской Премьер-лиги пройдут пять матчей.

Московская МБА на своей площадке попытается прервать победную серию УГМК. Курское «Динамо» примет «Самару».

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Турнир за 1-6 места

Надежда – Спарта энд К

27 февраля. 17.00

Динамо Курск – Самара

27 февраля. 18.30

МБА – УГМК

27 февраля. 19.00

Положение команд: УГМК – 26-0, Динамо Курск – 21-5, МБА – 21-5, Надежда – 14-12, Самара – 14-12, Спарта энд К – 12-14.

Турнир за 7-12 места

Динамо Москва – Пересвет-ЮФУ

27 февраля. 14.00

Динамо Новосибирск – Нефтяник

27 февраля. 15.00

Положение команд: Енисей – 14-12, Ника – 14-13, Динамо Новосибирск – 8-18, Пересвет-ЮФУ – 6-20, Нефтяник – 4-21, Динамо Москва – 2-24.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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