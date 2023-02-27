Премьер-лига. Женщины. МБА примет УГМК, курское «Динамо» – «Самару» и другие матчи
В понедельник, 27 февраля, в рамках второго раунда регулярного чемпионата женской Премьер-лиги пройдут пять матчей.
Московская МБА на своей площадке попытается прервать победную серию УГМК. Курское «Динамо» примет «Самару».
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
Турнир за 1-6 места
Надежда – Спарта энд К
27 февраля. 17.00
Динамо Курск – Самара
27 февраля. 18.30
МБА – УГМК
27 февраля. 19.00
Положение команд: УГМК – 26-0, Динамо Курск – 21-5, МБА – 21-5, Надежда – 14-12, Самара – 14-12, Спарта энд К – 12-14.
Турнир за 7-12 места
Динамо Москва – Пересвет-ЮФУ
27 февраля. 14.00
Динамо Новосибирск – Нефтяник
27 февраля. 15.00
Положение команд: Енисей – 14-12, Ника – 14-13, Динамо Новосибирск – 8-18, Пересвет-ЮФУ – 6-20, Нефтяник – 4-21, Динамо Москва – 2-24.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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