Литовский журналист – о легионерах Единой Лиги ВТБ: «Я бы хотел видеть вас гниющими в этой гребаной лиге до конца ваших карьер»

Литовский спортивный журналист Ритис Вишняускас во время очередного выпуска подкаста Донатаса Урбонаса высказался о легионерах, решивших не покидать Россию в 2022-м году.

«Мое честное мнение об игроке вроде и ему подобных: если в этом году вы решили остаться и продолжить выступления за команды из России, я бы хотел увидеть вас гниющими в Лиге ВТБ до конца карьеры.

Все эти хави паскуали, милутиновы, деяны давидовацы и так далее. Играйте в этой гребаной лиге до конца ваших карьер!» – сказал Вишняускас.

Фрагмент видео начинается c 1:01:54 – прим.Sports.ru