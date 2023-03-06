Литовский журналист – о легионерах Единой Лиги ВТБ: «Я бы хотел видеть вас гниющими в этой гребаной лиге до конца ваших карьер»

Теги Хавьер Паскуаль Единая лига ВТБ Никола Милутинов Деян Давидовац Баскетбол

Литовский спортивный журналист Ритис Вишняускас во время очередного выпуска подкаста Донатаса Урбонаса высказался о легионерах, решивших не покидать Россию в 2022-м году.

«Мое честное мнение об игроке вроде Милутинова и ему подобных: если в этом году вы решили остаться и продолжить выступления за команды из России, я бы хотел увидеть вас гниющими в Лиге ВТБ до конца карьеры.

Все эти хави паскуали, милутиновы, деяны давидовацы и так далее. Играйте в этой гребаной лиге до конца ваших карьер!» – сказал Вишняускас.

Фрагмент видео начинается c 1:01:54 – прим.Sports.ru

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8 комментариев

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Медведь (тот самый)
И заодно лососни тунца. Ни одного литовца уровня Милутинова или Эртеля в евролиге и близко нету АБЫРЬЙ!!! Афкцыц!!!
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Медведь (тот самый)
ШарикоффSS, а ну не трогай клавиатуру...
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quznez
от молодого гражданина трибалтийских вымиратов ничего другого и ожидать не стоит.
+2
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Pavlyushavin
Какой важный курица
+4
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Julius Nwosu
Ха ха. Миллионеры и обладатели кучи титулов Милутинов, Эртель , Томпкинс сидят, плачут после этого. А ведь могли бы в Литве, за великий Шауляй, за ящик пива бегать :)
+8
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Назар Игорь
Идиот. Больше добавить нечего.
+4
0
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Целиноградец
Ответ Cruel Snake
Откуда столько злобы? Кто же тебя так обидел сделал больно
Судьба его обидела, лабасом родила.
+7
0
+7
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Cruel Snake
Откуда столько злобы? Кто же тебя так обидел сделал больно
+12
0
+12
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