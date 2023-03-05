Кевин Дюрэнт: «Для игроков Звездный уикенд — это восьмидневный перерыв»

Теги Финикс НБА Матч всех звезд НБА Кевин Дюрэнт Баскетбол

Форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт высказал мнение о том, почему игроки НБА не серьезно относятся к Матчу всех звезд и не выкладываются на площадке.

«Для нас, игроков, Звездный уикенд — это восьмидневный перерыв.

Даже если ты участвуешь в Матче всех звезд, у тебя все равно есть три или четыре свободных дня. Посмотрите на Джейсона Тейтума, он уже сыграл 50 матчей. Парни больше думают об отдыхе, чем о том, чтобы устроить шоу на Матче звезд.

Раньше ты играл в четверг или пятницу, потом был перерыв на Матч всех звезд, а во вторник или среду ты снова играл. Ты оставался в игровом режиме и знал, что нельзя расслабляться», – сказал Дюрэнт.

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1 комментарий

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Cubs-V
Когда Команда Леброна была против Команды Карри.
Заруба в клатче. И на последних секундах.
Тогда многие поверили в МВЗ. Относительно, конечно.
МВЗ должны участвовать звезды, которые будут играть, а не швырять трехи со своей половины.
С защитой и полноценной игрой.
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