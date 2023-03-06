Остин Ривз: «Трой Браун не получает должного признания»
Защитник «Лейкерс» Остин Ривз считает, что его партнер по команде Трой Браун не получает должного уважения.
«Я не думаю, что он получает заслуженную оценку, честно говоря. Статистика не бросается в глаза, и ты думаешь: «14 очков, 5 передач и 3 подбора». Есть игры, в которых он набирает семь очков, четыре подбора, может быть, перехват или два, блок или два, но он влияет на игру миллиардом различных способов.
Обычно Трой берет на себя в обороне лучшего игрока противника, хорошо подбирает мяч и затем уверенно бросает мяч в кольцо», – заключил Ривз.
«Голден Стэйт» – короли трехочковых. Но, лишь отказавшись от них, команда сумела закрепиться в зоне плей-офф
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