Остин Ривз: «Трой Браун не получает должного признания»

Защитник « » считает, что его партнер по команде не получает должного уважения.

«Я не думаю, что он получает заслуженную оценку, честно говоря. Статистика не бросается в глаза, и ты думаешь: «14 очков, 5 передач и 3 подбора». Есть игры, в которых он набирает семь очков, четыре подбора, может быть, перехват или два, блок или два, но он влияет на игру миллиардом различных способов.

Обычно Трой берет на себя в обороне лучшего игрока противника, хорошо подбирает мяч и затем уверенно бросает мяч в кольцо», – заключил Ривз.

«Голден Стэйт» – короли трехочковых. Но, лишь отказавшись от них, команда сумела закрепиться в зоне плей-офф