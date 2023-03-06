Остин Ривз: «Трой Браун не получает должного признания»

Теги Лейкерс НБА Трой Браун Остин Ривз Баскетбол

Защитник «Лейкерс» Остин Ривз считает, что его партнер по команде Трой Браун не получает должного уважения.

«Я не думаю, что он получает заслуженную оценку, честно говоря. Статистика не бросается в глаза, и ты думаешь: «14 очков, 5 передач и 3 подбора». Есть игры, в которых он набирает семь очков, четыре подбора, может быть, перехват или два, блок или два, но он влияет на игру миллиардом различных способов.

Обычно Трой берет на себя в обороне лучшего игрока противника, хорошо подбирает мяч и затем уверенно бросает мяч в кольцо», – заключил Ривз.

«Голден Стэйт» – короли трехочковых. Но, лишь отказавшись от них, команда сумела закрепиться в зоне плей-офф

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2 комментария

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Tim Timson
Ответ Максималка Вандербилта
ну тут по делу! Как и сам Ривз недооценен. Они оба - очень классные игроки, которые могут бросить важную треху (как это, к примеру, было вчера у Ривза в концовке 3-ей четверти), сыграть надежно в защите, реализовать фастбрейк... оба должны остаться в Лейкерс. Оба должны получить адекватные контракты: Ривз - 20 млн. на 3-4 года, Трой - 7-10 млн. на 3-4 года. Ну и сказать "прощай" нужно Хачимуре, Мо Бамба и Бизли... ну или подписать на контракты не более 5 млн. (и то, на которые они в данный момент вообще не играют).
любого из них выкини из состава и они не факт что в лиге надолго задержатся. Монка и Джонсона сегодня в состав вместо этих и у товарищей болотных все было бы получше))
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Максималка Вандербилта
ну тут по делу! Как и сам Ривз недооценен. Они оба - очень классные игроки, которые могут бросить важную треху (как это, к примеру, было вчера у Ривза в концовке 3-ей четверти), сыграть надежно в защите, реализовать фастбрейк... оба должны остаться в Лейкерс. Оба должны получить адекватные контракты: Ривз - 20 млн. на 3-4 года, Трой - 7-10 млн. на 3-4 года. Ну и сказать "прощай" нужно Хачимуре, Мо Бамба и Бизли... ну или подписать на контракты не более 5 млн. (и то, на которые они в данный момент вообще не играют).
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