Остин Ривз о матче с «Тандер»: «Нуждались в победе и знали, что это произойдет»

Теги Лейкерс НБА Оклахома-Сити Остин Ривз Баскетбол

Легкий форвард «Лейкерс» Остин Ривз поделился впечатлениями от победного матча с «Оклахомой» (123:117), который команда провела без травмированных игроков стартовой пятерки Леброна Джеймса, Энтони Дэвиса и Д’Анджело Расселла.

На счету Ривза 19 очков.

«Всякий раз, когда вы играете без трех своих наиболее доминирующих исполнителей, через которых проходит почти все, игра будет не то чтобы странной, но просто будет возникать много непривычных ситуаций для других ребят и особенно для меня.

У «Тандер» много молодых талантов, которые знают, как играть и очень стараются. У них вовсе не плохая команда. Но нам нужна была эта победа, и мы знали, что это произойдет», – заявил Ривз.

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1 комментарий

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Andraey
Получается, вчера против Мемфиса не нуждались в победе и знали, что это не произойдет.
Нуу, логично...
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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