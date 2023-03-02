Остин Ривз о матче с «Тандер»: «Нуждались в победе и знали, что это произойдет»

Легкий форвард « » поделился впечатлениями от победного матча с «Оклахомой» (123:117), который команда провела без травмированных игроков стартовой пятерки Леброна Джеймса, Энтони Дэвиса и Д’Анджело Расселла.

На счету Ривза 19 очков.

«Всякий раз, когда вы играете без трех своих наиболее доминирующих исполнителей, через которых проходит почти все, игра будет не то чтобы странной, но просто будет возникать много непривычных ситуаций для других ребят и особенно для меня.

У «Тандер» много молодых талантов, которые знают, как играть и очень стараются. У них вовсе не плохая команда. Но нам нужна была эта победа, и мы знали, что это произойдет», – заявил Ривз.

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