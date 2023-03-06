Михаил Кулагин: «Играть против «Нижнего» всегда непросто, особенно в гостях»

Защитник УНИКСа Михаил Кулагин оценил расклад сил перед матчем Лиги ВТБ с «Нижним Новгородом».

«Нам чрезвычайно важно вернуться на победный путь после двух подряд поражений.

Играть против «Нижнего» всегда непросто, тем более в гостях. Но мы приложим все усилия, чтобы порадовать наших болельщиков», – сказал Кулагин.

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