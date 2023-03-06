Деуэйн Дедмон: «Обмен из «Майами» позволил мне обрести психологическую стабильность»

Теги Майами Филадельфия Сан-Антонио НБА Деуэйн Дедмон Баскетбол

Центровой Деуэйн Дедмон признался, что рад недавнему обмену из «Майами» в «Сан-Антонио» перед дедлайном.

После отчисления из техасского клуба бигмен присоединился к «Филадельфии».

«Дело в мотивации. Я обрел ясность ума, психологическую стабильность. Лично для меня это самое главное в карьере и в жизни вообще. Мне нужна эта стабильность и четкое понимание. Обмен из «Майами» позволил мне обрести все это», – заявил Дедмон.

В прошлом сезоне 33-летний баскетболист провел за «Хит» 67 матчей (15 в старте), в нынешнем он принял участие лишь в 30.

Дедлайн на обмены давно прошел, но баскетболисты все еще меняют клубы. Выкупы – последняя надежда претендентов на титул

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1 комментарий

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Tim Timson
всегда полезно побывать пару дней у Деда)
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