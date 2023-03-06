Центровой Деуэйн Дедмон признался, что рад недавнему обмену из «Майами» в « » перед дедлайном.

После отчисления из техасского клуба бигмен присоединился к «Филадельфии».

«Дело в мотивации. Я обрел ясность ума, психологическую стабильность. Лично для меня это самое главное в карьере и в жизни вообще. Мне нужна эта стабильность и четкое понимание. Обмен из « » позволил мне обрести все это», – заявил Дедмон.

В прошлом сезоне 33-летний баскетболист провел за «Хит» 67 матчей (15 в старте), в нынешнем он принял участие лишь в 30.

Дедлайн на обмены давно прошел, но баскетболисты все еще меняют клубы. Выкупы – последняя надежда претендентов на титул