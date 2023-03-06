Виктор Кейру: «Со временем 1×1 станет одним из главных форматов в баскетболе»

Бывший игрок сборной России Виктор Кейру считает, что баскетбол в формате один на один имеет большое будущее.

Кейру является создателем турнира по игре 1×1, третий тур соревнований пройдет 6 марта в Москве.

«Думаю, со временем 1×1 станет одним из главных форматов в баскетболе. Я в этом уверен на 1000%. Наш опыт показывает, что идея с баскетболом как индивидуальной игрой интересна. А станет он олимпийским видом со временем или нет, не столь важно. К тому же, по факту у нас уже международный турнир.

Будет ли чемпионат мира 1×1? Думаю, в ближайшее время будут в таком масштабе турниры. Это 100%. Когда это будет именно под эгидой ФИБА, я не знаю. Но по мне, так это не столь важно. Важно, что это абсолютно самодостаточный вид», – сказал Кейру.

«Голден Стэйт» – короли трехочковых. Но, лишь отказавшись от них, команда сумела закрепиться в зоне плей-офф