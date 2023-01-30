Семикратный чемпион НБА Роберт Орри был изгнан с матча школьных команд с участием его сына в Лос-Анджелесе за неподобающее поведение.

52-летний Орри в паузе встречи встал со своего места и начал кричать на судью. На видео можно заметить, как экс-форвард выкрикивает «Ты отстой».

Затем Орри спустился с трибуны на площадку и продолжил высказывать свое мнение о судействе.

Обслуживающий персонал и полиция вывели Орри из зала.

Орри провел в НБА 16 лет, играя за «Рокетс», «Санз», «Лейкерс» и «Сперс».

Это не первая скандальная ситуация с участием Орри на баскетбольном матче с участием его сына. В августе 2017 года он нанес несколько ударов хулигану во время игры в Лос-Анджелесе.

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