Роберта Орри увели с матча школьных команд с участием его сына за неподобающее поведение
Семикратный чемпион НБА Роберт Орри был изгнан с матча школьных команд с участием его сына в Лос-Анджелесе за неподобающее поведение.
52-летний Орри в паузе встречи встал со своего места и начал кричать на судью. На видео можно заметить, как экс-форвард выкрикивает «Ты отстой».
Затем Орри спустился с трибуны на площадку и продолжил высказывать свое мнение о судействе.
Обслуживающий персонал и полиция вывели Орри из зала.
Орри провел в НБА 16 лет, играя за «Рокетс», «Санз», «Лейкерс» и «Сперс».
Это не первая скандальная ситуация с участием Орри на баскетбольном матче с участием его сына. В августе 2017 года он нанес несколько ударов хулигану во время игры в Лос-Анджелесе.
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Сак да сак. Ну выпил, сиди тихонько, жизни радуйся. Нет надо внимание привлечь. Такими темпами не быть ему в Зале славы. Очень жаль, Бигшотроб