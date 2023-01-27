«Формат баскетбола 1 на 1 в октагоне еще никто не делал». Виктор Кейру запустил свой турнир

Двукратный чемпион России в составе ЦСКА Виктор Кейру рассказал о своем турнире «Лига Ставок – B1BOX», участники которого играют один на один в октагоне.

«Эта идея появилась у меня во время карантина, когда часто фигурировало слово «самоизоляция». В баскетболе есть термин «iso», от «isolation», который означает ситуацию, когда игрока оставляют один на один. Отсюда и родилась идея развивать эту тему. В баскетболе один на один есть множество преимуществ, это самый бескомпромиссный формат игры. Ты не зависишь от партнеров, все в твоих руках. Так появился слоган: «Мяч в твоих руках – Решай».

Формат баскетбола один на один в октагоне еще никто не делал. Мы используем площадку меньшего размера – меньше возможностей маневрировать, больше динамики. Опять же, октагон подчеркивает бескомпромиссность игры один на один, придает этому соревнованию жесткость, брутальность.

Прежде всего, здесь важна выносливость. Это все подмечают. Летом, когда мы провели первый турнир, в котором участвовал , он мне признался, что очень тяжело играть именно физически, а Антон физически всегда очень хорошо готов. Такие же «фидбеки» слышим от всех игроков.

В декабре мы начали цикл из нескольких туров, которые проходят каждый месяц. Мы позиционируем это как сезон-22/23. Мы вручаем отдельный чемпионский пояс после каждого тура, а потом выявляем победителя всего сезона по итогам финального турнира и вручаем ему главный чемпионский пояс.

Победителем первого тура стал Максим Захаров, который находится в хорошей физической форме. И Сергей Козлов, и Владислав Мелешкин, и Павел Казакевич, да и вообще мы считаем, что практически у каждого из игроков есть большие шансы на победу. Очень интересно, кто станет победителем второго тура, который состоится 30 января», – заявил Кейру.

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