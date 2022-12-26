Александр Зуев: «Есть уверенность, что рано или поздно начнем играть на международной арене»

Серебряный призер Игр-2020 по баскетболу 3х3 оценил шансы отобраться на Олимпиаду-2024.

— Общались ли с департаментом баскетбола 3х3 РФБ относительно перспектив участия в квалификации Олимпиады?

— Честно, не общался, лучше им переадресовать этот вопрос. Со своей стороны надеюсь, что такие шансы есть. Очень хочется сыграть на второй Олимпиаде.

— А не было мыслей вернуться в баскетбол 5х5 после всех этих событий?

— Лично у меня — нет. Есть уверенность, что рано или поздно мы начнем играть на международной арене.

— По всей стране открываются центры уличного баскетбола. Например, вы присутствовали на открытии площадки в Тюмени. Чувствуется спрос на баскетбол 3х3 среди молодежи?

— Да, и это приятное удивление. В регионах видел много 13–15-летних парней, которые искренне заинтересованы в своем развитии. Весь день рубятся. Очень круто, когда в твоем городе есть площадка с хорошим покрытием, классными кольцами. На такую с удовольствием можно прийти и провести целый день с друзьями.

— Когда вы в 2017 году начинали заниматься баскетболом 3х3, такого не было?

— В Москве было две специализированные площадки для уличного баскетбола. В регионах таких площадок практически не было. За последние годы ситуация изменилась.

«Мы проиграли 3 матча подряд, но в нас продолжали верить». Серебряный призер Олимпиады не подписался на канал Понкрашова, но вернулся в Москву героем