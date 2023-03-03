Кайри Ирвинг о предстоящем матче против «Санз» и Дюрэнта: «С нетерпением жду этого дружеского состязания»
Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг поделился ожиданиями от воскресного матча против «Финикса» и бывшего одноклубника Кевина Дюрэнта.
«Игра против обновленных «Санз» с Кей Ди может стать захватывающим моментом для нас. Будет интересно сыграть друг с другом.
Кей Ди – мой брат на всю жизнь, но когда мы выйдем на паркет, мы станем соперниками. Я с нетерпением жду этого дружеского состязания», – сказал Ирвинг.
«Династия» кексиков исчерпала себя. Супертрио Дюрэнт-Ирвинг-Харден – это 1 выигранная серия за 4 года, 100500 нелепостей
Комментарии