Кайри Ирвинг о предстоящем матче против «Санз» и Дюрэнта: «С нетерпением жду этого дружеского состязания»

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Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг поделился ожиданиями от воскресного матча против «Финикса» и бывшего одноклубника Кевина Дюрэнта.

«Игра против обновленных «Санз» с Кей Ди может стать захватывающим моментом для нас. Будет интересно сыграть друг с другом.

Кей Ди – мой брат на всю жизнь, но когда мы выйдем на паркет, мы станем соперниками. Я с нетерпением жду этого дружеского состязания», – сказал Ирвинг.

«Династия» кексиков исчерпала себя. Супертрио Дюрэнт-Ирвинг-Харден – это 1 выигранная серия за 4 года, 100500 нелепостей

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