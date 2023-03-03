Кайри Ирвинг о предстоящем матче против «Санз» и Дюрэнта: «С нетерпением жду этого дружеского состязания»

Разыгрывающий « » поделился ожиданиями от воскресного матча против « » и бывшего одноклубника .

«Игра против обновленных «Санз» с Кей Ди может стать захватывающим моментом для нас. Будет интересно сыграть друг с другом.

Кей Ди – мой брат на всю жизнь, но когда мы выйдем на паркет, мы станем соперниками. Я с нетерпением жду этого дружеского состязания», – сказал Ирвинг.

«Династия» кексиков исчерпала себя. Супертрио Дюрэнт-Ирвинг-Харден – это 1 выигранная серия за 4 года, 100500 нелепостей