«Я просто не мог выйти из игры». Донован Митчелл доиграл матч против «Бостона», несмотря на травму
Атакующий защитник «Кливленда» Донован Митчелл повредил мышцы паха в третьей четверти матча против «Бостона», но остался в игре и помог команде совершить рывок, которого не хватило для победы (113:117).
«Мы уступали 20 очков. Честно говоря, в такие моменты ты играешь на адреналине.
Я попросил оставить меня в игре. Сейчас такой этап сезона, когда нужно бороться за каждый матч. Таковым был мой настрой. Я просто не мог выйти из игры. Я старался завершать атаки, и у меня пошел бросок.
У нас есть два дня, чтобы отдохнуть, восстановиться и подготовиться к матчу с «Детройтом», – сказал Митчелл.
Митчелл набрал 29 очков во второй половине и завершил матч с 44 очками.
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