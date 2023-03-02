«Я просто не мог выйти из игры». Донован Митчелл доиграл матч против «Бостона», несмотря на травму

Атакующий защитник « » повредил мышцы паха в третьей четверти матча против « », но остался в игре и помог команде совершить рывок, которого не хватило для победы (113:117).

«Мы уступали 20 очков. Честно говоря, в такие моменты ты играешь на адреналине.

Я попросил оставить меня в игре. Сейчас такой этап сезона, когда нужно бороться за каждый матч. Таковым был мой настрой. Я просто не мог выйти из игры. Я старался завершать атаки, и у меня пошел бросок.

У нас есть два дня, чтобы отдохнуть, восстановиться и подготовиться к матчу с «Детройтом», – сказал Митчелл.

Митчелл набрал 29 очков во второй половине и завершил матч с 44 очками.

🥳 Грандиозная игра Донована Митчелла – 71 очко! Только трое за всю историю НБА набирали больше