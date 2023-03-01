Член Зала славы ’Нил высказал мнение о форме звездного форварда « » в нынешнем сезоне.

«Он должен будет включиться к матчам плей-офф. Такие игроки, как мы.. у нас собственный стиль. Мы прибавляем к плей-офф. Не хочу говорить неуважительно, но он скатился. Не пытаюсь сказать, что он уже не хороший игрок. Три года назад мы называли его одним из лучших в », – заявил О’Нил.

«Лейкерс» на данный момент занимают 12-е место на Западе с результатом 29-33. Дэвис принял участие лишь в 37 играх сезона.

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