Шакил О’Нил ‒ об Энтони Дэвисе: «Никакого неуважения, но он скатился»

Теги Лейкерс Шакил О′Нил НБА Энтони Дэвис Баскетбол

Член Зала славы Шакил О’Нил высказал мнение о форме звездного форварда «Лейкерс» Энтони Дэвиса в нынешнем сезоне.

«Он должен будет включиться к матчам плей-офф. Такие игроки, как мы.. у нас собственный стиль. Мы прибавляем к плей-офф. Не хочу говорить неуважительно, но он скатился. Не пытаюсь сказать, что он уже не хороший игрок. Три года назад мы называли его одним из лучших в НБА», – заявил О’Нил.

«Лейкерс» на данный момент занимают 12-е место на Западе с результатом 29-33. Дэвис принял участие лишь в 37 играх сезона.

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5 комментариев

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Mikael Rikhard
Дэвис хрусталь и рюкзак. так что всё логично
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armageddon123456
Ответ melmi
В плей-офф еще попасть нужно..
Ну так для этого ему и надо включиться
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boller_73
Он не скатился, просто не хватает здоровья. По скилам ни в чем не просел. Если бы не травмы, то он стабильно был бы в топ 5 на mvp каждый год
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melmi
В плей-офф еще попасть нужно..
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Mit_Sam
Никакого неуважения, но он скотина :)
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