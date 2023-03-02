Джа Морэнт отреагировал на обвинения в избиении 17-летнего подростка и угрозе пистолетом

Теги Мемфис НБА фото Джа Морэнт Баскетбол

Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт отреагировал на обвинения в том, что он избил 17-летнего подростка и угрожал ему пистолетом.

Игрок опубликовал в социальной сети обложку песни Фреда Хаммонда под названием «No Weapon» («Никакого оружия»).

Согласно полицейскому отчету, прошлым летом во время баскетбольного матча на площадке рядом со своим домом Мораэнт ударил подростка «12-13 раз».

По словам потерпевшего, после избиения Морэнт ушел в дом и «вернулся с засунутым в штаны пистолетом, но так, чтобы он был заметен, а рука была на рукоятке».

Джа Морэнта все чаще сравнивают с Дерриком Роузом – и ждут таких же страшных травм. Это реально?

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4 комментария

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banderos
Лок Дог прям)
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кандид
"no weapon formed against me shall prosper, it wont work" -
ни одно оружие, созданное против меня, не будет иметь успеха, оно не сработает.
Другими словами, "а чо вы мне сделаете?"
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ArizonaCactus
мамкин gangsta)) пистолет был водяной!
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Tim Timson
let my people go)
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