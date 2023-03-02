Джа Морэнт обвинялся в избиении 17-летнего подростка и демонстрации оружия

Согласно полицейскому отчету, прошлым летом во время баскетбольного матча на площадке рядом со своим домом разыгрывающий « » Джа Мораэнт ударил подростка «12-13 раз».

По словам потерпевшего, после избиения Морэнт ушел в дом и «вернулся с засунутым в штаны пистолетом, но так, чтобы он был заметен, а рука была на рукоятке».

Морэнт утверждает, что в эпизоде с подростком действовал из соображений самозащиты, хотя и признает, что нанес удар первым. Пострадавший от действий звездного баскетболиста подросток обратился в суд с иском в сентябре, заявляя, что попадание мячом в голову плеймейкера, которое спровоцировало инцидент, было случайным. В публичном заявлении офис окружного прокурора заявил, что не будет выдвигать обвинений против Джа в связи с отсутствием достаточных улик.

За несколько дней до предполагаемого нападения на подростка начальник службы безопасности торгового центра в Мемфисе заявил, что Морант угрожал ему на парковочной площадке, а один из спутников баскетболиста толкнул его в голову.

В прошлом месяце НБА также расследовала заявления о том, что один из знакомых Морэнта направлял лазерный прицел оружия на сотрудников «Пэйсерс».

Агент Морэнта Джим Таннер сделал публичное заявление, осудив все обвинения как «безосновательные сплетни и слухи», которые «распространяются людьми, желающими разрушить жизнь Джа и его репутацию ради собственной финансовой выгоды».

«Каждое заявление по поводу огнестрельного оружия было полностью расследовано и не подтверждено. Это включает расследование НБА в прошлом месяце, которое не смогло найти никаких убедительных доказательств», – прокомментировал ситуацию Таннер.

Представитель НБА подтвердил эту информацию.

За несколько дней до предполагаемого нападения начальник службы безопасности торгового центра в Мемфисе заявил, что Морант угрожал ему на парковочной площадке, а один из его спутников толкнул его в голову.

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