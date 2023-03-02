Джа Морэнт обвинялся в избиении 17-летнего подростка и демонстрации оружия

Теги происшествия Индиана Мемфис НБА Джа Морэнт Баскетбол

Согласно полицейскому отчету, прошлым летом во время баскетбольного матча на площадке рядом со своим домом разыгрывающий «Мемфиса» Джа Мораэнт ударил подростка «12-13 раз».

По словам потерпевшего, после избиения Морэнт ушел в дом и «вернулся с засунутым в штаны пистолетом, но так, чтобы он был заметен, а рука была на рукоятке».

Морэнт утверждает, что в эпизоде с подростком действовал из соображений самозащиты, хотя и признает, что нанес удар первым. Пострадавший от действий звездного баскетболиста подросток обратился в суд с иском в сентябре, заявляя, что попадание мячом в голову плеймейкера, которое спровоцировало инцидент, было случайным. В публичном заявлении офис окружного прокурора заявил, что не будет выдвигать обвинений против Джа в связи с отсутствием достаточных улик.

За несколько дней до предполагаемого нападения на подростка начальник службы безопасности торгового центра в Мемфисе заявил, что Морант угрожал ему на парковочной площадке, а один из спутников баскетболиста толкнул его в голову.

В прошлом месяце НБА также расследовала заявления о том, что один из знакомых Морэнта направлял лазерный прицел оружия на сотрудников «Пэйсерс».

Агент Морэнта Джим Таннер сделал публичное заявление, осудив все обвинения как «безосновательные сплетни и слухи», которые «распространяются людьми, желающими разрушить жизнь Джа и его репутацию ради собственной финансовой выгоды».

«Каждое заявление по поводу огнестрельного оружия было полностью расследовано и не подтверждено. Это включает расследование НБА в прошлом месяце, которое не смогло найти никаких убедительных доказательств», – прокомментировал ситуацию Таннер.

Представитель НБА подтвердил эту информацию.

За несколько дней до предполагаемого нападения начальник службы безопасности торгового центра в Мемфисе заявил, что Морант угрожал ему на парковочной площадке, а один из его спутников толкнул его в голову.

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6 комментариев

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Лев Борисов
Ответ 1ggy
Тот самый миленький БлэкДжизуз Если серьезно, так будет досадно, если про Джа продолжат расползаться подобные новости и он заработает такую же репутацию, потому что когда смотришь на него на площадке - кажется абсолютно адекватным парнем, с волей к победе, как будто без лишних вые
Морэнт без лишних вые? Мы походу с вами разную НБА смотрим, он как раз понторез тот еще
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Drinkinss
Имхо он с такими делами себе может однажды карьеру сломать. Избил кого-то, сел на пол-года.. А в нба тебе уже не рады.
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Эфес Фридомович
Мамкин гангстер
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artem_71m
Стучишь мячем, получаешь десятки миллионов, девушки сами на тебя прыгают и.т.д.. нет же надо ещё обязательно стать гангстером!!! Из Гарлема уехать можно, а вот Гарлем из тебя никуда не уедет
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-1
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1ggy
Тот самый миленький БлэкДжизуз
Если серьезно, так будет досадно, если про Джа продолжат расползаться подобные новости и он заработает такую же репутацию, потому что когда смотришь на него на площадке - кажется абсолютно адекватным парнем, с волей к победе, как будто без лишних вые
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кирилл
Как же Джа своими «гангстерскими» поступками портит о себе впечатление еще больше.
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+1
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