Джонатан Айзек выбыл до конца сезона с разрывом приводящей мышцы

Форвард « » перенес операцию по поводу разрыва левой приводящей мышцы. Игрок пропустит оставшуюся часть сезона, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

25-летний игрок вернулся в строй в январе, пропустив два с половиной года из-за разрыва передней крестообразной связки левого колена.

В нынешнем сезоне Айзек сыграл 11 матчей, набирая 5,0 очка, 4,0 подбора, 1,3 перехвата и 0,4 блок-шота за 11 минут в среднем за встречу.

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