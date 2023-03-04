Джонатан Айзек выбыл до конца сезона с разрывом приводящей мышцы

Теги травмы Орландо НБА Джонатан Айзек Баскетбол

Форвард «Орландо» Джонатан Айзек перенес операцию по поводу разрыва левой приводящей мышцы. Игрок пропустит оставшуюся часть сезона, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

25-летний игрок вернулся в строй в январе, пропустив два с половиной года из-за разрыва передней крестообразной связки левого колена.

В нынешнем сезоне Айзек сыграл 11 матчей, набирая 5,0 очка, 4,0 подбора, 1,3 перехвата и 0,4 блок-шота за 11 минут в среднем за встречу.

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5 комментариев

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ruprekht
Катастрофа
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Ratmir90
Начал карьеру в Орландо очень хорошо, а теперь травма за травмой. Желаю Джонатану не падать духом и надеяться что эта черная полоса закончится и все будет хорошо
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иван денверов
Такие амбиции у парня были наверное, а травмы как обычно мешают...
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Eugene Noia
Ну ёпрст... Чёрный Кириленко будто проклят.
+1
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Daff Rogers
Конец
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