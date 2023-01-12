Джонатан Айзек набрал 15 очков в первом официальном матче за 2,5 года

Теги Орландо НБА G-лига Джонатан Айзек Баскетбол

Форвард «Орландо» Джонатан Айзек в среду сыграл за фарм-команду «Мэджик» в G-лиге после продолжительной паузы.

Айзек набрал 15 очков за 15 минут в победной встрече с «Вестчестером» (129:117).

По словам Айзека, он пока не готов показывать свою лучшую игру.

«Я рад, что мне удалось пару раз попасть по кольцу, но важнее всего сейчас набирать физическую форму. Сегодня я устал, так что мне нужно продолжать работать над этим аспектом, чтобы добиться желаемого результата», – сказал Джонатан.

Это первый официальный матч для Айзека с августа 2020 года, когда он получил разрыв передней крестообразной связки левого колена. Форвард тренировался с командой G-лиги в течение последнего месяца.

Айзек был выбран под шестым пиком на драфте НБА-2017 и провел в НБА всего 136 матчей. Его средние показатели за карьеру составляют 9,3 очка, 5,4 подбора и 1,5 блок-шота.

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1 комментарий

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Chexonte
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Вот бы без травм бы в дальнейшем, хотя уже вряд ли... Помню, когда на драфт выходил, уже говорили, что он стеклянный... А жаль
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