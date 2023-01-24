Джонатан Айзек: «Я могу защищаться на любой позиции»
Форвард «Мэджик» Джонатан Айзек поделился впечатлениями от матча с «Селтикс» (113:98), в котором состоялось его долгожданное возвращение в строй.
На счету пропустившего 2 с половиной года Айзека 10 очков, 3 подбора, 1 передача и 2 перехвата за 10 минут со скамейки.
«Чувствую себя хорошо. Очень рад, что снова с командой. Болельщики, общее приподнятое настроение и, наконец, победа. Трудно представить более удачный расклад, я очень доволен», – сказал Айзек.
Джонатан по ходу встречи защищался против лидеров соперника Джейлена Брауна и Джейсона Тейтума.
«Я могу защищаться против кого угодно, на любой позиции, с первого по пятый номера», – заявил Айзек.
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