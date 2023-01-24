Джонатан Айзек: «Я могу защищаться на любой позиции»

Теги Бостон Орландо НБА Джонатан Айзек Баскетбол

Форвард «Мэджик» Джонатан Айзек поделился впечатлениями от матча с «Селтикс» (113:98), в котором состоялось его долгожданное возвращение в строй.

На счету пропустившего 2 с половиной года Айзека 10 очков, 3 подбора, 1 передача и 2 перехвата за 10 минут со скамейки.

«Чувствую себя хорошо. Очень рад, что снова с командой. Болельщики, общее приподнятое настроение и, наконец, победа. Трудно представить более удачный расклад, я очень доволен», – сказал Айзек.

Джонатан по ходу встречи защищался против лидеров соперника Джейлена Брауна и Джейсона Тейтума.

«Я могу защищаться против кого угодно, на любой позиции, с первого по пятый номера», – заявил Айзек.

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5 комментариев

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Александр Данилов
Ответ Daniel Fox
Наверное самая лучшая антропометрия для защитника в лиге не считая Янниса. Длиннющие руки подвижное тело , но даже в 2к одна и та же проблема супер нестабильность и травматизм. А так дпой железный
Не такой подвижный, как Бол, но атлетизм у него явно покруче. Я думаю, что теперь у Орландо все карты сошлись, все выздоровели и можно попробовать зайти в пловы, тем более после 3-0 с лучшей командой НБА(несолидно будет не выходить)
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верю_в_волшебство)
Можешь, можешь - матчей 10 до очередного больничного, хрусталь ты наш)
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Адилет Сапаров
Действительно может. Он как бы и заходил в НБА как универсальный защитник 3 and D. Но травмы травмы
+2
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+2
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Skeleton64
Это НБА, Айзек, какое ещё "защищаться"
0
-2
-2
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Daniel Fox
Наверное самая лучшая антропометрия для защитника в лиге не считая Янниса. Длиннющие руки подвижное тело , но даже в 2к одна и та же проблема супер нестабильность и травматизм. А так дпой железный
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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