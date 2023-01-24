Джонатан Айзек вернулся в НБА после пропуска 2 с половиной лет из-за травмы

Теги Бостон Орландо НБА видео Джонатан Айзек Баскетбол

Форвард «Орландо» Джонатан Айзек принял участие в матче с «Бостоном» (113:98) в понедельник.

Айзек не играл в НБА с августа 2020 года, когда он получил разрыв передней крестообразной связки левого колена. В начале нынешнего сезона форвард приступил к полноценным тренировкам, а недавно начал выступать за фарм-команду в G-лиге.

В понедельник на счету Айзека 10 очков, 3 подбора, 1 передача и 2 перехвата за 10 минут со скамейки.

Айзек был выбран под шестым пиком на драфте НБА-2017 и провел в НБА всего 136 матчей. Его средние показатели за карьеру составляют 9,3 очка, 5,4 подбора и 1,5 блок-шота.

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6 комментариев

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Александр Данилов
Да ещё как вернулся-то) Ох, чувствую Болу Болу будет не по себе. Впервые вижу, чтоб команда состояла из дылд с трёхой. А кто-то на полном серьёзе считает, что им Вебаньямы всякие нужны. У них и так 4 таких бегает. Картер, Айзек, Бол и Бамба🙈И как всех использовать-то
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Alex-1917
Ответ проф.Преображенский
а бен симмонс через день играя не может 10 очков набрать
это к чему вообще? свербит из-за Бена?
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Телохранитель Джеймса Уорти
Ответ Venger80
Разрыв связки не страшная травма? Боюсь тогда спросить, что же для Вас страшная - отрыв головы?
Советую читать комментарии внимательно: не было написано, что травма «не страшная», написано, что она «не самая страшная». Разрыв ахилла, к примеру, более серьезная травма, чем разрыв крестов.
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Venger80
Ответ Телохранитель Джеймса Уорти
В общем, хоть спортивная медицина и шагнула далеко вперед, а человек после казалось бы не самой страшной травмы в нынешнее время 2,5 года восстанавливался.
Разрыв связки не страшная травма? Боюсь тогда спросить, что же для Вас страшная - отрыв головы?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Телохранитель Джеймса Уорти
В общем, хоть спортивная медицина и шагнула далеко вперед, а человек после казалось бы не самой страшной травмы в нынешнее время 2,5 года восстанавливался.
0
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
проф.Преображенский
а бен симмонс через день играя не может 10 очков набрать
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+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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