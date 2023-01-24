Форвард « » принял участие в матче с « » (113:98) в понедельник.

Айзек не играл в НБА с августа 2020 года, когда он получил разрыв передней крестообразной связки левого колена. В начале нынешнего сезона форвард приступил к полноценным тренировкам, а недавно начал выступать за фарм-команду в G-лиге.

В понедельник на счету Айзека 10 очков, 3 подбора, 1 передача и 2 перехвата за 10 минут со скамейки.

Айзек был выбран под шестым пиком на драфте НБА-2017 и провел в НБА всего 136 матчей. Его средние показатели за карьеру составляют 9,3 очка, 5,4 подбора и 1,5 блок-шота.

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