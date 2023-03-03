Бранислав Вичентич после поражения от «Енисея»: «Вся вина как на главном тренере лежит на мне»

Главный тренер «Автодора» Бранислав Вичентич прокомментировал поражения от «Енисея» (58:73) в домашнем матче лиги ВТБ.

«Прежде всего, хочу поздравить игроков и тренерский штаб «Енисея» с заслуженной победой. С самого начала у нас были проблемы на щитах — мы отдали им 17 подборов в нападении. Наше нападение сегодня было не на том уровне, которого все ожидают и на котором мы играли в последних четырех матчах.

В любом случае, мои игроки сражались, и я не могу сказать, что у них не было желания. Нам нужно разобраться во всем, что произошло. Впереди еще 5 игр, и мы знаем, что будет тяжело, но обещаем бороться до конца.

Я бы хотел сказать – вся вина как на главном тренере лежит на мне. Приношу извинения болельщикам, и я уверен, что следующую игру мы проведем лучше», – сказал Вичентич.

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