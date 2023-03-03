Кайри Ирвинг: «Постепенно привыкаю к Далласу»

Разыгрывающий «Мэверикс» после победы над «Сиксерс» (133:126) ответил на вопрос, чувствует ли себя в как дома.

Ирвинг стал игроком техасского клуба в феврале.

«Постепенно привыкаю. Даллас встретил меня с распростертыми объятиями. И мы сильно продвинулись, когда одержали победу на домашней площадке», – заявил Ирвинг.

В активе Ирвинга 40 очков, 4 подбора, 6 передач и 3 перехвата.

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