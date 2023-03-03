Чемпионат Турции. «Тюрк Телеком» примет «Бююкчекмедже»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги «Тюрк Телеком» примет «Бююкчекмедже».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 3 марта, 19.00, «Ankara Arena»
Положение команд: Фенербахче – 16-2, Тюрк Телеком – 15-3, Анадолу Эфес – 13-5, Каршияка – 13-5, Бурсаспор – 12-6, Дарушафака – 8-10, Меркезефенди – 8-10, Бахчешехир – 8-10, Тофаш – 7-11, Петким Спор – 7-11, Маниса – 7-11, Бююкчекмедже – 7-11, Галатасарай – 7-12, Коньяспор – 6-12, Газиантеп – 6-12, Бешикташ – 4-13.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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