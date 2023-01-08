Чемпионат Турции. «Газиантеп» – «Петким Спор», «Тюрк Телеком» примет «Анадолу Эфес»

В воскресенье, 8 января, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги состоятся три матча.

«Газиантеп» примет «Петким Спор», «Тюрк Телеком» дома сыграет с « ».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Фенербахче – 12-2, – 10-3, – 9-4, Анадолу Эфес – 9-4, Бурсаспор – 10-4, Галатасарай – 7-6, Дарушафака – 7-7, Бахчешехир – 7-7, Меркезефенди – 6-7, Тофаш – 6-8, Коньяспор – 6-8, – 5-8, – 4-9, Бююкчекмедже – 4-9, Бешикташ – 3-11, Маниса – 3-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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