Чемпионат Турции. «Газиантеп» – «Петким Спор», «Тюрк Телеком» примет «Анадолу Эфес»

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В воскресенье, 8 января, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги состоятся три матча.

«Газиантеп» примет «Петким Спор», «Тюрк Телеком» дома сыграет с «Анадолу Эфесом».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Каршияка – Бююкчекмедже
Дата проведения
8 января, 13.00, «Каршияка Арена»
Онлайн матча

Газиантеп – Петким Спор
Дата проведения
8 января, 15.30, «Karatas Sahinbey Spor Salonu»
Онлайн матча

Тюрк Телеком – Анадолу Эфес
Дата проведения
8 января, 18.00, «Ankara Arena»
Онлайн матча

Положение команд: Фенербахче – 12-2, Тюрк Телеком – 10-3, Каршияка – 9-4, Анадолу Эфес – 9-4, Бурсаспор – 10-4, Галатасарай – 7-6, Дарушафака – 7-7, Бахчешехир – 7-7, Меркезефенди – 6-7, Тофаш – 6-8, Коньяспор – 6-8,  Петким Спор – 5-8, Газиантеп – 4-9, Бююкчекмедже – 4-9, Бешикташ – 3-11, Маниса – 3-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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