«Уорриорз» выиграли третью четверть матча с «Клипперс» с разницей «+26»
«Голден Стэйт» в четверг взял верх над «Клипперс» со счетом 115:91.
«Уорриорз» выиграли третью четверть матча с «Клипперс» с разницей «+26» – 42:16.
В активе действующих чемпионов 34 очка на счету Джордана Пула.
«Клипперс» смазали 18 из первых 19 3-очковых после начала второй половины встречи.
а ведь, он главный человек, которые эти победы принес.
как хаить значит за неудачные так сразу, контракт на 140 миллионов (между прочим действует со следующего сезона только), так сразу.
а как хвалить за такую игру (между прочим в этом сезоне зп у него 3,9 млн), - так никто. молчание.