« » в четверг взял верх над « » со счетом 115:91.

«Уорриорз» выиграли третью четверть матча с «Клипперс» с разницей «+26» – 42:16.

В активе действующих чемпионов 34 очка на счету .

«Клипперс» смазали 18 из первых 19 3-очковых после начала второй половины встречи.

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