«Уорриорз» выиграли третью четверть матча с «Клипперс» с разницей «+26»

Теги Голден Стэйт Клипперс НБА видео Джордан Пул Баскетбол

«Голден Стэйт» в четверг взял верх над «Клипперс» со счетом 115:91.

«Уорриорз» выиграли третью четверть матча с «Клипперс» с разницей «+26» – 42:16.

В активе действующих чемпионов 34 очка на счету Джордана Пула.

«Клипперс» смазали 18 из первых 19 3-очковых после начала второй половины встречи.

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7 комментариев

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lecter666_destiny
Не ну даже я должен признать не ожидал, что Вестбрук ТАК ИСПОРТИТ команду. Это жесть, сливать преимущество в 11 очков после половины, ещё и настолько бездарно. При этом слили в атаке, в том числе.
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DonaldBrashear 2.0
ни в общей ветке, нигде нет позитивных комментариев в адрес Джордана Пула за последние игры.

а ведь, он главный человек, которые эти победы принес.

как хаить значит за неудачные так сразу, контракт на 140 миллионов (между прочим действует со следующего сезона только), так сразу.

а как хвалить за такую игру (между прочим в этом сезоне зп у него 3,9 млн), - так никто. молчание.
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Fazy10
узнаю старые добрые Клипперс
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Scrappy_Coco
Вот что значит подписали Кирпича, сразу пошли поражения 🤣
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gangabass
Ответ Михаил Евдокимов
Воинам надо еще и следующие три игры забирать обязательно, чтоб укрепить свое место, потому что после календарь будет вообще не простой (мишки, бакс, денвер , финикс). Закрепится месте на 6 и выйти в ПО на Кингз - был бы, наверно, хорошим вариантом.
У них 22-й по силе календарь в оставшихся играх, т. е. один из самых простых.
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Максим Чирятьев
Ответ Михаил Евдокимов
Воинам надо еще и следующие три игры забирать обязательно, чтоб укрепить свое место, потому что после календарь будет вообще не простой (мишки, бакс, денвер , финикс). Закрепится месте на 6 и выйти в ПО на Кингз - был бы, наверно, хорошим вариантом.
Ну к тем играм Карри вернется, поэтому пару игр с контендерами должны забрать
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Михаил Евдокимов
Воинам надо еще и следующие три игры забирать обязательно, чтоб укрепить свое место, потому что после календарь будет вообще не простой (мишки, бакс, денвер , финикс). Закрепится месте на 6 и выйти в ПО на Кингз - был бы, наверно, хорошим вариантом.
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