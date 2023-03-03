«Милуоки» близок к подписанию Горана Драгича

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«Милуоки» и разыгрывающий Горан Драгич (36 лет, 191 см) близки к подписанию контракта.

Стороны в пятницу проведут встречу, во время которой, как ожидается, договорятся о сделке.

Драгич начинал сезон в «Чикаго». Ветеран присоединился к «Буллс» минувшим летом, подписав однолетний контракт, но после дедлайна его отчислили.

Словенец провел за чикагскую команду 51 матч, набирая в среднем 6,4 очка и 2,7 передачи за 15,4 минуты на площадке.

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