«Милуоки» близок к подписанию Горана Драгича
«Милуоки» и разыгрывающий Горан Драгич (36 лет, 191 см) близки к подписанию контракта.
Стороны в пятницу проведут встречу, во время которой, как ожидается, договорятся о сделке.
Драгич начинал сезон в «Чикаго». Ветеран присоединился к «Буллс» минувшим летом, подписав однолетний контракт, но после дедлайна его отчислили.
Словенец провел за чикагскую команду 51 матч, набирая в среднем 6,4 очка и 2,7 передачи за 15,4 минуты на площадке.
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