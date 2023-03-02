Вячеслав Зайцев: «Необходимо побеждать ЦСКА, чтобы продолжать борьбу за первое место»

Защитник УНИКСа Вячеслав Зайцев рассказал о настрое на матч лиги ВТБ с .

«Нам необходимо побеждать, чтобы продолжать борьбу за первое место в регулярном чемпионате. Мы настраиваемся на предстоящий матч максимально серьезно. Разобрали комбинации соперника, повторили индивидуальные характеристики игроков.

Уверен, после поражения в Казани баскетболисты ЦСКА выйдут на домашний паркет сверхмотивированными. Мы, в свою очередь, приложим все усилия, чтобы остановить их и порадовать наших болельщиков победой», – отметил Зайцев.

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