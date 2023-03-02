Вячеслав Зайцев: «Необходимо побеждать ЦСКА, чтобы продолжать борьбу за первое место»

Теги ЦСКА УНИКС Единая лига ВТБ Вячеслав Зайцев Баскетбол

Защитник УНИКСа Вячеслав Зайцев рассказал о настрое на матч Единой лиги ВТБ с ЦСКА.

«Нам необходимо побеждать, чтобы продолжать борьбу за первое место в регулярном чемпионате. Мы настраиваемся на предстоящий матч максимально серьезно. Разобрали комбинации соперника, повторили индивидуальные характеристики игроков.

Уверен, после поражения в Казани баскетболисты ЦСКА выйдут на домашний паркет сверхмотивированными. Мы, в свою очередь, приложим все усилия, чтобы остановить их и порадовать наших болельщиков победой», – отметил Зайцев.

«У каждого ролика в среднем по 50 млн просмотров»: Basi Pro был тренером-звездой в Китае, а сейчас развивает игроков МБА

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий