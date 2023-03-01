Расселл Уэстбрук о 0-3 у «Клипперс» после его перехода: «Нисколько не беспокоюсь»

Разыгрывающий Расселл Уэстбрук не переживает по поводу трех подряд поражений «Клипперс» после его перехода в команду.

«Я нисколько не беспокоюсь. У нас невероятно талантливая команда.

Мы знаем, что у нас есть, нам нужно лишь собрать все воедино. Мы уже отдали три матча. Но я уверен, что мы соберемся», – сказал Уэстбрук.

176:175 – вторая самая результативная игра в истории НБА! Дебют Уэстбрука за «Клипперс», два овертайма и камбэки «Кингз»