Расселл Уэстбрук о 0-3 у «Клипперс» после его перехода: «Нисколько не беспокоюсь»
Разыгрывающий Расселл Уэстбрук не переживает по поводу трех подряд поражений «Клипперс» после его перехода в команду.
«Я нисколько не беспокоюсь. У нас невероятно талантливая команда.
Мы знаем, что у нас есть, нам нужно лишь собрать все воедино. Мы уже отдали три матча. Но я уверен, что мы соберемся», – сказал Уэстбрук.
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А так да, беспокоятся все (особенно, болельщики команды), кроме черепашки.
По матчам: защита пропала. Ротацию сбили.
Атака становится хаотичной, порой. И да, это могло бы вызывать беспокойство. Но уже просто констатация факта.
Надеюсь, это только на регулярку.
Никакой веры у команды в Уэстбрука нету.
Если Рассу задают эти вопросы журналисты, то в коллективе Клипперс их задаёт каждый себе тем более.
Хотели решить проблему с разыгрывающем, а в результате наглухо убили командную химию.
можем больше