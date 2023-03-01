Расселл Уэстбрук о 0-3 у «Клипперс» после его перехода: «Нисколько не беспокоюсь»

Теги Клипперс НБА Расселл Уэстбрук Баскетбол

Разыгрывающий Расселл Уэстбрук не переживает по поводу трех подряд поражений «Клипперс» после его перехода в команду.

«Я нисколько не беспокоюсь. У нас невероятно талантливая команда.

Мы знаем, что у нас есть, нам нужно лишь собрать все воедино. Мы уже отдали три матча. Но я уверен, что мы соберемся», – сказал Уэстбрук.

176:175 – вторая самая результативная игра в истории НБА! Дебют Уэстбрука за «Клипперс», два овертайма и камбэки «Кингз»

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18 комментариев

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lecter666_destiny
Ответ Fooler
что за Влад?
Это автозамена:)
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...Quo Vadis...
Если бы он беспокоился бы - это было бы странно. )

А так да, беспокоятся все (особенно, болельщики команды), кроме черепашки.

По матчам: защита пропала. Ротацию сбили.
Атака становится хаотичной, порой. И да, это могло бы вызывать беспокойство. Но уже просто констатация факта.

Надеюсь, это только на регулярку.
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armageddon123456
Ответ софочка
Сташевский видимо.
Дивац
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Дмитрий Сологубов
Вот зачем Джордж его притащил???
Никакой веры у команды в Уэстбрука нету.
Если Рассу задают эти вопросы журналисты, то в коллективе Клипперс их задаёт каждый себе тем более.
Хотели решить проблему с разыгрывающем, а в результате наглухо убили командную химию.
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armageddon123456
Ответ Pafi
У лал 3-0, если не ошибаюсь)
4-2
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Чёрная акула
А что переживать деньги на карточку приходят исправно ))) Лучше так чем Казинс или Ховард )))
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Evgeniy 72
Ответ xQcoW
Главное бабло капает, что ему волноваться))
Причем тут бабло? От перехода в Клипперс Расс не получил ни цента прибыли. Если говорить о деньгах, то ему наоборот нужны успехи команды, чтобы получить будущий контракт с приемлемыми условиями. Собственно он сказал, что не переживает из за этих лузов, потому что верит в себя, в одноклубников, и команду в целом.
+5
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Pafi
У лал 3-0, если не ошибаюсь)
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-1
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софочка
Ответ Fooler
что за Влад?
Сташевский видимо.
+2
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Fooler
Ответ lecter666_destiny
Соббсна он и Влад так говорил, а команда в итоге хуже ОКС была. Уникум конечно
что за Влад?
+3
0
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Mr. Grand
Невезучий он какой-то
+2
0
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Райли Карри
не один, не два, не три, не четыре, не пять, не шесть,...
можем больше
+4
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RayRay
Близко было в 2-х ОТ. Да и сегодня рядом были.
+1
-1
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Abdulla
Недолго музыка играла! Ааа, нет, не играла пока...
+3
0
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lecter666_destiny
Соббсна он и Влад так говорил, а команда в итоге хуже ОКС была. Уникум конечно
0
-3
-3
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DiffusedLight
Лузстрик
+3
0
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Swhat
Просто совпадение
+15
-1
+14
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xQcoW
Главное бабло капает, что ему волноваться))
+5
-4
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