Единая лига ВТБ представила мини-фильм о Матче всех звезд

лига ВТБ представила мини-фильм о Матче всех звезд, который состоялся в минувшие выходные в Москве.

«Матч звезд 2023 – один из лучших в истории Лиги! Мощный данк-контест и интрига в конкурсе трехочковых, двойные кольца, разные правила в каждой четверти и аншлаг на ВТБ Арене 🤩

В мини-фильме мы показываем все, что вы не могли увидеть с трибун или в трансляции: утренние тренировки команд, веселье в раздевалке, разговоры на скамейки и, конечно же, сама игра!» – говорится в аннотации к ролику.

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