«Атланта» и Куин Снайдер договорились о контракте на 5 лет

станет новым главным тренером «Атланты», стороны договорились о контракте на 5 лет, включая оставшуюся часть нынешнего сезона, сообщает ESPN.com.

Ожидается, что Снайдер дебютирует во вторник в домашнем матче «Хоукс» против «Уизардс».

Условия контракта не разглашаются. Ранее сообщалось, что стороны обсуждали контракт с годовой зарплатой в 8 миллионов долларов.

56-летний Снайдер руководил «Ютой» с 2014 по 2022 год. Тренер трижды выводил «Джаз» дальше первого раунда плей-офф Западной конференции.

Во вторник « » уволила с поста главного тренера. Его обязанности временно исполняет Джо Пранти.

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