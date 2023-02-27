«Атланта» и Куин Снайдер договорились о контракте на 5 лет

Теги Атланта Нэйт Макмиллан НБА Куин Снайдер Джо Пранти Баскетбол

Куин Снайдер станет новым главным тренером «Атланты», стороны договорились о контракте на 5 лет, включая оставшуюся часть нынешнего сезона, сообщает ESPN.com.

Ожидается, что Снайдер дебютирует во вторник в домашнем матче «Хоукс» против «Уизардс».

Условия контракта не разглашаются. Ранее сообщалось, что стороны обсуждали контракт с годовой зарплатой в 8 миллионов долларов.

56-летний Снайдер руководил «Ютой» с 2014 по 2022 год. Тренер трижды выводил «Джаз» дальше первого раунда плей-офф Западной конференции.

Во вторник «Атланта» уволила Нэйта Макмиллана с поста главного тренера. Его обязанности временно исполняет Джо Пранти.

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2 комментария

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Nightyork97
Ответ Дмитрий Кутузов
года через полтора уволят
Почему? Хороший тренер, Юта при нем выглядела командой. Даже регулярку брали вроде
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Кутузов
года через полтора уволят
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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