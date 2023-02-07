Джа Морэнт – об инциденте с «красным лазером»: «Даже не стоит обсуждать»

Разыгрывающий « » прокомментировал инцидент, который произошел с его друзьями после матча с «Индианой» (112:100) в конце января.

По информации The Athletic, друзья лидера «Гризлис» сначала вступили в словесную перепалку с представителями «Пэйсерс», а затем направили красный лазер на сотрудников этого клуба клуба из внедорожника, который медленно проезжал мимо них.

Представители «Индианы» полагают, что лазер был прикреплен к оружию, но не могут утверждать об этом с точностью и не знают, кто его держал. Морэнт в тот момент находился в автомобиле.

«Вы увидели это в социальных сетях. Все, что связано с «Гризлис», транслируется на национальном телевидении. Если вы видите новости где-то еще, их даже не стоит обсуждать», – заявил Морэнт.

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