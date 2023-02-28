Леброн Джеймс пропустит 2-3 недели из-за травмы

Теги травмы Леброн Джеймс Лейкерс НБА Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс выбыл из строя на длительный срок из-за травмы правой стопы.

Как сообщает портал Underdog NBA, скорее всего, Джеймс пропустит 2-3 недели, прежде чем вернется на площадку.

«Лейкерс» занимают 12-е место на Западе с результатом 29-32. В текущем сезоне у команды показатель 5-9 в матчах без Джеймса в составе.

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11 комментариев

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СВБД
После камбэка с -27 и травмы капитана Лейкерс просто обязаны тащить команду в плей-ин. И без Леброна выиграют Оклахому, пободаются с Миннесотой, выиграют ГСВ, мертвых Торонто, Никсов и Пеликанов. а там уже и Король вернётся
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...Quo Vadis...
Включил режим плей-офф.

(Ушел отращивать челюсть)
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Sonder
Ответ Лиллард унижатель!
It’s over
its so over
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varion
Если Девис от перенапряга опять сломается за время отсутствия Леброна, то туда таким Лейкерс и дорога.
И в принципе, им тогда глобально перетряхивать весь состав будет нужно или в перестройку уходить.
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xamer 9
Если Джеймс вернётся 23 марта (с расчетом худшего прогноза), то он пропустит 11 матчей и сможет помочь с 10. Шанс есть, понятно, что при здоровом Дэвисе)
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Fooler
Ответ lecter666_destiny
Так вроде утром уже была та же новость. В чем подвох?
Утром было "несколько недель", сейчас 2-3.
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Mr.BadGuy
Я верю, что Дэвис поднимет упавшее знамя. Как в свое время готты потеряли короля Теодориха и разгромили гуннов.
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lecter666_destiny
А если по теме, я думаю его возвращение будет зависеть от команды, если все сольют (с большой вероятностью так и будет), то он вообще не вернётся...
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lecter666_destiny
Так вроде утром уже была та же новость. В чем подвох?
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Tolball
Да уж,теперь ЛАЛ нужен реально подвиг для плей-ин.
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Лиллард унижатель!
It’s over
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