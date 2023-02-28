Леброн Джеймс пропустит 2-3 недели из-за травмы

Форвард « » выбыл из строя на длительный срок из-за травмы правой стопы.

Как сообщает портал Underdog NBA, скорее всего, Джеймс пропустит 2-3 недели, прежде чем вернется на площадку.

«Лейкерс» занимают 12-е место на Западе с результатом 29-32. В текущем сезоне у команды показатель 5-9 в матчах без Джеймса в составе.

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