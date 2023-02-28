Леброн Джеймс пропустит 2-3 недели из-за травмы
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс выбыл из строя на длительный срок из-за травмы правой стопы.
Как сообщает портал Underdog NBA, скорее всего, Джеймс пропустит 2-3 недели, прежде чем вернется на площадку.
«Лейкерс» занимают 12-е место на Западе с результатом 29-32. В текущем сезоне у команды показатель 5-9 в матчах без Джеймса в составе.
Леброн – король мемов: потребность привирать, пантомима имени Джей Ара Смита, пропажа волос, слезы и умирание
(Ушел отращивать челюсть)
И в принципе, им тогда глобально перетряхивать весь состав будет нужно или в перестройку уходить.