Евролига. «Валенсия» – «Олимпиакос», «Барселона» против «Монако» и другие матчи

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В пятницу, 24 февраля, в рамках 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги пройдут пять матчей.

Испанская «Валенсия» примет греческий «Олимпиакос», испанская «Барселона» сыграет с «Монако».

Евролига

Регулярный чемпионат

Црвена Звезда MTS Сербия  –  Альба Германия
Дата проведения
24 февраля, 21.00, «Штарк Арена»
Онлайн матча

LDLC АСВЕЛ Франция  –  Анадолу Эфес Турция
Дата проведения
24 февраля, 22.00, «Астробаль»
Онлайн матча

Валенсия Испания  –  Олимпиакос Греция
Дата проведения
24 февраля, 22.30, «Ла Фонтета»
Онлайн матча

Виртус Италия  –  Баскония Испания
Дата проведения
24 февраля, 22.30, «Virtus Arena»
Онлайн матча

Барселона Испания  –  Монако Монако
Дата проведения
24 февраля, 22.45, «Палау Блауграна»
Онлайн матча

Положение команд: Олимпиакос Греция – 17-7, Реал Испания – 17-7, Барселона Испания – 16-8, Фенербахче Турция – 15-9, Монако Франция – 15-9, Баскония Испания – 13-11, Валенсия – 13-11, Партизан Сербия – 13-12, Жальгирис – 13-12, Маккаби Израиль – 13-12, Анадолу Эфес Турция – 11-12, Виртус Италия – 11-13, Црвена Звезда Сербия – 11-13, Милан Италия – 9-15, Бавария Германия – 9-16, Виллербан Франция – 8-16, Панатинаикос Греция – 8-17, Альба Германия – 6-18.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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1 комментарий

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kaissa
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