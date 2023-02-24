Евролига. «Валенсия» – «Олимпиакос», «Барселона» против «Монако» и другие матчи

В пятницу, 24 февраля, в рамках 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги пройдут пять матчей.

Испанская «Валенсия» примет греческий «Олимпиакос», испанская «Барселона» сыграет с «Монако».

Регулярный чемпионат

Положение команд: Олимпиакос Греция – 17-7, Реал Испания – 17-7, Барселона Испания – 16-8, Фенербахче Турция – 15-9, Монако Франция – 15-9, Баскония Испания – 13-11, – 13-11, Партизан Сербия – 13-12, Жальгирис – 13-12, Маккаби Израиль – 13-12, Анадолу Эфес Турция – 11-12, Виртус Италия – 11-13, Црвена Звезда Сербия – 11-13, Милан Италия – 9-15, Бавария Германия – 9-16, Виллербан Франция – 8-16, Панатинаикос Греция – 8-17, Альба Германия – 6-18.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Какие рекорды Леброн будет бить дальше? Следующие мишени – Джордан, Мэджик и Шак

Новая цель Леброна – обойти Джордана по размеру состояния. Дистанция – около 1 миллиарда долларов