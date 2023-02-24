Евролига. «Валенсия» – «Олимпиакос», «Барселона» против «Монако» и другие матчи
В пятницу, 24 февраля, в рамках 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги пройдут пять матчей.
Испанская «Валенсия» примет греческий «Олимпиакос», испанская «Барселона» сыграет с «Монако».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 24 февраля, 21.00, «Штарк Арена»
- Дата проведения
- 24 февраля, 22.00, «Астробаль»
- Дата проведения
- 24 февраля, 22.30, «Ла Фонтета»
- Дата проведения
- 24 февраля, 22.30, «Virtus Arena»
- Дата проведения
- 24 февраля, 22.45, «Палау Блауграна»
Положение команд: Олимпиакос Греция – 17-7, Реал Испания – 17-7, Барселона Испания – 16-8, Фенербахче Турция – 15-9, Монако Франция – 15-9, Баскония Испания – 13-11, Валенсия – 13-11, Партизан Сербия – 13-12, Жальгирис – 13-12, Маккаби Израиль – 13-12, Анадолу Эфес Турция – 11-12, Виртус Италия – 11-13, Црвена Звезда Сербия – 11-13, Милан Италия – 9-15, Бавария Германия – 9-16, Виллербан Франция – 8-16, Панатинаикос Греция – 8-17, Альба Германия – 6-18.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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