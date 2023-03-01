«Сперс» прервали серию из 16 поражений подряд, обыграв «Джаз»

«Сан-Антонио» прервал свою серию из 16 поражений подряд, обыграв во вторник «Юту» в гостях со счетом 102:94.

стал самым результативным в составе победителей, набрав 25 очков. добавил 19 очков, – 13.

«Сперс» впервые в этом сезоне выиграли матч, уступая в счете в начале четвертой четверти. Команда Грегга Поповича победила на выезде впервые с середины декабря.

« » идет на 14-м месте в Западной конференции с результатом 15-47.

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