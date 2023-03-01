«Сперс» прервали серию из 16 поражений подряд, обыграв «Джаз»

Теги Сан-Антонио НБА Юта Даг Макдермотт Келдон Джонсон Джереми Сохан Баскетбол

«Сан-Антонио» прервал свою серию из 16 поражений подряд, обыграв во вторник «Юту» в гостях со счетом 102:94.

Келдон Джонсон стал самым результативным в составе победителей, набрав 25 очков. Даг Макдермотт добавил 19 очков, Джереми Сохан – 13.

«Сперс» впервые в этом сезоне выиграли матч, уступая в счете в начале четвертой четверти. Команда Грегга Поповича победила на выезде впервые с середины декабря.

«Сан-Антонио» идет на 14-м месте в Западной конференции с результатом 15-47.

Гонка новичков НБА: главная мухобойка лиги, много веселых забивал и Банкеро!

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
alexis2020
16 поражений подряд? вот это да. эх где былой Спёрс. пора им где то найти новых Данкана, Кавая, Джинобили и прочих талантов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий