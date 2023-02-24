Блэйк Уэсли ввел мяч в игру от спины Луки Дончича и забил сверху
Новичок «Сан-Антонио» Блэйк Уэсли во время матча против «Далласа» при вводе мяча в игру из-за боковой линии отдал передачу самому себе от спины Луки Дончича, прошел к кольцу и забил сверху.
19-летний разыгрывающий «Сперс» завершил встречу с «Мэверикс» (116:142) с 9 очками, 3 подборами и 2 передачами.
Уэсли был выбран «Сан-Антонио» под 25-м номером драфта-2022.
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