Блэйк Уэсли ввел мяч в игру от спины Луки Дончича и забил сверху

Новичок «Сан-Антонио» во время матча против « » при вводе мяча в игру из-за боковой линии отдал передачу самому себе от спины , прошел к кольцу и забил сверху.

19-летний разыгрывающий «Сперс» завершил встречу с «Мэверикс» (116:142) с 9 очками, 3 подборами и 2 передачами.

Уэсли был выбран « » под 25-м номером драфта-2022.

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