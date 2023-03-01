Дрю Гуден: «Мощных форвардов и центровых с телом Голиафа больше не найти»

Экс-игрок НБА (2002-2016) выразил мнение, что в нынешней лиге баскетболисты менее развиты физически, чем в прежние годы.

«Сейчас основная масса игроков уступает в физическом отношении. Таких мощных форвардов и центровых с телом Голиафа больше не найти. Куда они все подевались? Перешли в американский футбол? Стали тайт-эндами, ди-эндами?

Я всегда буду помнить, как бросил крюком через в моем первом сезоне. Сейчас уже такого нет. Мало того, что я должен был бросить хук через Тима Данкана, так еще и вышел на подстраховку и попытался заблокировать меня. Атаковать из-под кольца сейчас намного проще, чем в мое время», – заявил Гуден.

Согласно результатам опроса The Athletic, 14,9% экс-баскетболистов НБА считают, что уровень игры в нынешней лиге заметно снизился относительно прошлого времени. При этом 12,8% ветеранов утверждают обратное, 21,3% проголосовали за то, что игра стала чуть лучше, а 23,4% пришли к выводу, что нельзя сравнивать разные эпохи.

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