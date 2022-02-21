«Сперс» проигнорировали Кавая Ленарда, поздравляя бывших игроков клуба с попаданием в Топ-75 всех времен

в своем официальном Instagram-аккаунте поздравил бывших игроков клуба , и с попаданием в Топ-75 игроков в истории НБА.

Примечательно, что «Сперс» обошли стороной («Клипперс»), который провел за клуб первые семь сезонов карьеры и помог ему завоевать чемпионский титул в 2014 году.

В 2018 году «Сперс» обменяли Ленарда в «Торонто». Сообщалось, что игрок сам попросил обмен из-за напряженных отношений с руководством клуба, причиной которых стали разногласия по поводу программы реабилитации после травмы.

75 лучших игроков в истории НБА: кто не попал, кого не хватает и кто реально лишний?