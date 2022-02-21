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    «Сперс» проигнорировали Кавая Ленарда, поздравляя бывших игроков клуба с попаданием в Топ-75 всех времен

    Теги Сан-Антонио Тим Данкан НБА видео фото Дэвид Робинсон Джордж Гервин Кавай Ленард Баскетбол

    «Сан-Антонио» в своем официальном Instagram-аккаунте поздравил бывших игроков клуба Тима Данкана, Дэвида Робинсона и Джорджа Гервина с попаданием в Топ-75 игроков в истории НБА.

    Примечательно, что «Сперс» обошли стороной Кавая Ленарда («Клипперс»), который провел за клуб первые семь сезонов карьеры и помог ему завоевать чемпионский титул в 2014 году.

    В 2018 году «Сперс» обменяли Ленарда в «Торонто». Сообщалось, что игрок сам попросил обмен из-за напряженных отношений с руководством клуба, причиной которых стали разногласия по поводу программы реабилитации после травмы.

    75 лучших игроков в истории НБА: кто не попал, кого не хватает и кто реально лишний?

     
     
     
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    Публикация от San Antonio Spurs (@spurs)

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