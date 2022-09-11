Ману Джинобили: «Сперс» были для меня одной большой, сильной и поддерживающей семьей»

Четырехкратный чемпион НБА в составе «Сан-Антонио» Ману Джинобили в своей речи во время церемонии введения в Зал славы упомянул бывших партнеров по команде Тима Данкана, Тони Паркера и Дэвида Робинсона, а также самого важного человека в своей карьере – тренера Грегга Поповича.
«Сперс» были для меня одной большой, сильной и поддерживающей семьей.
Поп, что я могу сказать? Ты был так важен для меня и моей семьи на площадке и за ее пределами, что я никогда не смогу отблагодарить тебя в достаточной мере.
Данкан – один из лучших игроков в истории баскетбола и один из лучших партнеров по команде.
Я счастлив, что попал в одну команду с Попом, Тони Паркером, Дэвидом Робинсоном, Тимом Данканом. Они и многие другие внесли свой вклад в мою карьеру.
У нас были четкие приоритеты. Мы никогда не позволяли нашему эго помешать нам. Мы знали, когда было время Паркера, когда было мое время, и когда было время Данкана. Чаще всего было время Данкана», – сказал аргентинец.
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