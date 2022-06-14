Крис Бруссард: «Плохая игра Джейсона Тейтума в финале не лишает его статуса суперзвезды»

Эксперт Fox Sports Крис Бруссард призвал критиков лидера Джейсона Тейтума быть снисходительным к выступлению игрока в финале НБА-2022 против «Уорриорз» (2-3).

Тейтум в решающей серии этого года набирает в среднем 23,2 очка, 7,6 подбора и 7 передач при реализации 37,3% с игры и 47,5% трехочковых.

«Он не выглядит суперзвездой, но это не лишает его статуса суперзвезды. Многие суперзвезды играли хуже своего уровня в финалах, особенно в первом финале. Лэрри Берд является, возможно, величайшим игроком «Селтикс» всех времен. В первом финале он провел два матча подряд с 8 очками, реализовав 3 из 11 бросков в каждом.

не выгнали его из клуба суперзвезд после плохого выступления. В первом финале против «Сперс» Леброн попадал 35% с игры, набирая в среднем 22 очка. 24 года, он проводит пятый сезон после одного года в колледже.

Изучите историю. У всех молодых игроков, которые привели команду к чемпионству, был еще суперзвездный ветеран. У Мэджика был Карим, у Берда – три члена Зала славы, помогал Шак, – Дэвид Робинсон. Суперзвезда нередко испытывает трудности в первом финале, особенно в таких обстоятельствах», – заявил Бруссард.

У Карри впервые ни одного трехочкового, но «Голден Стэйт» в шаге от титула! 5-я игра – матч рекордов, антирекордов и прерванных серий