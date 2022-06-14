Крис Бруссард: «Плохая игра Джейсона Тейтума в финале не лишает его статуса суперзвезды»

Эксперт Fox Sports Крис Бруссард призвал критиков лидера «Бостона» Джейсона Тейтума быть снисходительным к выступлению игрока в финале НБА-2022 против «Уорриорз» (2-3).
Тейтум в решающей серии этого года набирает в среднем 23,2 очка, 7,6 подбора и 7 передач при реализации 37,3% с игры и 47,5% трехочковых.
«Он не выглядит суперзвездой, но это не лишает его статуса суперзвезды. Многие суперзвезды играли хуже своего уровня в финалах, особенно в первом финале. Лэрри Берд является, возможно, величайшим игроком «Селтикс» всех времен. В первом финале он провел два матча подряд с 8 очками, реализовав 3 из 11 бросков в каждом.
Мэджика Джонсона не выгнали его из клуба суперзвезд после плохого выступления. В первом финале против «Сперс» Леброн попадал 35% с игры, набирая в среднем 22 очка. Джейсону Тейтуму 24 года, он проводит пятый сезон после одного года в колледже.
Изучите историю. У всех молодых игроков, которые привели команду к чемпионству, был еще суперзвездный ветеран. У Мэджика был Карим, у Берда – три члена Зала славы, Дуэйну Уэйду помогал Шак, Тиму Данкану – Дэвид Робинсон. Суперзвезда нередко испытывает трудности в первом финале, особенно в таких обстоятельствах», – заявил Бруссард.
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