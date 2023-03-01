«Буллс» отчислили Горана Драгича

« » объявил о расставании с разыгрывающим (36 лет, 191).

Ветеран присоединился к «Буллс» минувшим летом, подписав однолетний контракт. Он провел за команду 51 матч, набирая в среднем 6,4 очка и 2,7 передачи за 15,4 минуты на площадке.

Драгич может заключить новое соглашение с любым другим клубом , в том числе претендующим на попадание плей-офф.

Дедлайн на обмены давно прошел, но баскетболисты все еще меняют клубы. Выкупы – последняя надежда претендентов на титул