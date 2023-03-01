«Буллс» отчислили Горана Драгича

Теги переходы Чикаго НБА Горан Драгич Баскетбол

«Чикаго» объявил о расставании с разыгрывающим Гораном Драгичем (36 лет, 191).

Ветеран присоединился к «Буллс» минувшим летом, подписав однолетний контракт. Он провел за команду 51 матч, набирая в среднем 6,4 очка и 2,7 передачи за 15,4 минуты на площадке.

Драгич может заключить новое соглашение с любым другим клубом НБА, в том числе претендующим на попадание плей-офф.

Дедлайн на обмены давно прошел, но баскетболисты все еще меняют клубы. Выкупы – последняя надежда претендентов на титул

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3 комментария

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Gentle Giant
185-я возможность у Далласа взять Драгича. Третий болл-хэндлер очень нужен, а лучшего варианта все равно нет.
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Денис Храпунов
Финиксу нужно срочно его забирать. Разыгрывающий выше 180см. То что нужно.
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-1
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FEF2
Финииииикс :)
+1
-1
0
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